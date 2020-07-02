02 июля 2020 года

При поездке на Сахалин обсервация не понадобится

Прибывающим в Сахалинскую область больше не нужно придерживаться режима изоляции. Однако для этого надо будет предъявить справку об отсутствии COVID-19.

Такое решение приняли на заседании областной КЧС на основе анализа статистики за период действия ограничительных мер.

Требование об изоляции не будет распространяться ни на жителей области, ни на тех, кто приезжает на работу, заявил в ходе прямой линии 2 июля губернатор Валерий Лимаренко. Но, сообщает корреспондент Fishnews, здоровье обязательно нужно будет подтвердить результатами лабораторного исследования. Также остаются требования о цифровом пропуске. Их отменять не планируется, отметил глава региона.

Напомним, что сейчас на Дальнем Востоке идет лососевая путина, требующая завоза работников из разных регионов.

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