03 июля 2020 года

Рыбные запасы Якутии пополнили сиговыми

В Республике Саха (Якутия) завершился сезон выпуска сиговых видов рыб. Чернышевский рыбоводный завод отправил в дикую природу около 31,6 млн личинок.

Из них 7 млн штук – по соглашению с региональным министерством экологии, 14,7 млн штук – «компенсационных», 6 млн штук – за счет собственных средств завода. Выпуск еще 3,97 млн личинок сиговых в реку Лена, Вилюйское водохранилище и реку Вилюй организовала АК «АЛРОСА» в рамках комплексной природоохранной программы.

В августе продолжится искусственное воспроизводство сибирского осетра в вилюйской группе районов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе минэкологии региона, сейчас на Чернышевском рыбоводном заводе идет выклев личинок. После подращивания до граммовой навески мальки – не менее 65 тыс. штук – будут отправлены в свободное плавание в воды Вилюя.

Основная задача предприятия на ближайшие годы – повышение эффективности искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Для этого на заводе планируют создать маточные стада чира и муксуна, а также расширять географию зарыблений.

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