03 июля 2020 года

В Елизовском районе путина откроется чуть позже

Комиссия по анадромным в Камчатском крае изменила сроки открытия промысла лососей в Елизовском районе. В целом путина уже принесла региону более 4 тыс. тонн улова.

Добыча лососей в Авачинском заливе, Авачинской губе, на реках Авача и Паратунка откроется с 16 июля. Такое решение приняла комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Камчатском крае. Сроки определены для промышленного, традиционного и любительского рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Сдвинуть открытие лова на более позднюю дату специалисты предложили для снижения прилова нерки, добыча которой в Авачинской губе, на реках Авача и Паратунка запрещена, говорится в протоколе заседания комиссии.

При этом для организации любительской рыбалки удебными орудиями лова сроки открытия остались без изменений – с 5 июля.

Лососевая путина на Камчатке стартовала в июне. Добыто более 4 тыс. тонн красной рыбы.

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