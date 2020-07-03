03 июля 2020 года

«Витязь-Авто» расширяет возможности нового завода

Завод, построенный в селе Устьевое в рамках программы инвестиционных квот, хорошо показал себя, отметили в компании «Витязь-Авто». При этом работа по развитию производства продолжается и после получения лимитов.

Рыбоперерабатывющий комплекс в селе Устьевое на Западной Камчатке компания «Витязь-Авто» запустила в 2018 г. Предприятие рассчитано на выпуск продукции из донно-пищевых видов, также мощности задействованы в период лососевой путины.

«Наш завод стабильно работает третий год, мы довольны результатом», – рассказал Fishnews генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

Компания стала одной из первых, кто ввел в эксплуатацию береговой комплекс по программе инвестиционных квот. На 2020 г. рыбакам выделили для освоения дополнительные объемы минтая и сельди.

На предприятии выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью: филе, фарш минтая, стейки из донно-пищевых видов рыб. Производятся субпродукты. «В нынешнем году хотим попробовать выпускать аналогичные виды продукции из лососевых. Стараемся расширять ассортиментный ряд», – рассказал гендиректор компании.

Хорошо себя показал цех РМУ, причем мощности позволяют принимать отходы не только своего производства, но и сторонних организаций, отметил руководитель «Витязь-Авто».

Инвесторы выполнили перед государством обязательства по запуску производства с определенными параметрами. Однако и теперь компания продолжает расширять возможности предприятия.

Увеличены морозильные мощности, ведется работа по приобретению и строительству обслуживающего маломерного флота – чтобы быть готовыми к росту грузопотока. В этом году будет достроено еще одно общежитие для сотрудников.

Появились цех по изготовлению и ремонту орудий лова и гараж. Все это будет введено в эксплуатацию в нынешнем году, сообщил Алекс Раманаускас.

Планируется построить дополнительный холодильник, чтобы увеличить мощности по хранению готовой продукции.

«Получение квот для нас не было самоцелью, для нас важно современное и эффективное производство, и мы продолжаем вкладывать силы и средства в развитие предприятия», – подчеркнул собеседник Fishnews.

Fishnews