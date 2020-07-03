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Добытчики креветки в Баренцевом море все чаще используют траловые комплексы от Vónin. Фото предоставлено компанией

Vónin: Качество, которое окупается

На судах, ведущих промысел креветки в Баренцевом море, все чаще используются траловые комплексы от компании Vónin. Экспертиза одного из ведущих мировых производителей орудий лова позволяет рыбакам получать высокие результаты.

Компания Vónin, штаб-квартира которой находится на Фарерских островах, уже давно зарекомендовала себя в качестве ведущего производителя креветочного оборудования, которое стало стандартом для фарерского, гренландского и большей части канадского флота. С развитием промысла креветки в Баренцевом море за специализированными креветочными тралами все чаще стали обращаться и рыболовные компании из Норвегии, Исландии и России. Сейчас большая часть траулеров, занятых на креветке, использует орудия лова производства Vónin.

Такая популярность не случайна, говорит представитель компании Оли Хорн. По его словам, предпочтение всегда отдается тому оборудованию, которое приносит результат, а у Vónin очень большой опыт в разработке и производстве креветочных тралов.

В компании считают важным предоставлять рыбакам сразу полный комплект, который включает оборудование нижней подборы, траловый мешок и обязательные к применению селективные решетки. По мнению Оли Хорна, многолетняя экспертиза специалистов Vónin в работе с решетками – один из ключевых аргументов для клиентов компании. «Использование правильной селективной решетки может существенно повлиять на эффективность тралового промысла», – уточнил он.

Неотъемлемой частью комплекта являются траловые доски Storm – еще одна собственная разработка Vónin. Все модели хорошо зарекомендовали себя – от досок площадью 16 кв. метров, которые используются при работе тройного трала, до небольших досок в 3 кв. метра и даже меньшего размера. Компания также разработала собственный роллер-кламп, чтобы сделать систему законченной.

Vonin уделяет особое внимание конструкции, материалу и качеству изготовления тралового оборудования. В процессе проектирования активно применяются компьютерные технологии, позволяющих выявлять напряженность и проблемные точки трала. Это дает возможность устранять потенциально слабые места еще до испытаний в гидродинамической трубе и задолго до того, как полномасштабный прототип будет тестироваться в морских условиях.

Большое значение также имеет использование высококачественных материалов от проверенных поставщиков. Например, дель Fortis, разработанная специально для Vónin, сочетает в себе одновременно прочность и легкость. «Те наши клиенты, которые перешли на эту легкую дель, в конечном счете ведут промысел эффективней», – отмечает Оли Хорн.

При производстве орудий лова Vónin руководствуется стремлением снизить затраты, в том числе временные, на дальнейшее обслуживание оборудования. «Наши стандарты качества приводят к минимизации технического обслуживания трала экипажем на палубе, что оставляет больше времени для промысла и продлевает срок службы каждого изделия, которое мы поставляем», – подчеркнул представитель компании.

Vónin в РФ:

Владивосток
Тел. +7 914 965 7160
rm@vonin.com

Мурманск
Тел. +7 911 303 1369
slachizh@mail.ru

www.vonin.com

Fishnews

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  • Добытчики креветки в Баренцевом море все чаще используют траловые комплексы от Vónin. Фото предоставлено компанией
  • Неотъемлемая часть комплекта - траловые доски Storm собственной разработки Vónin. Фото предоставлено компанией
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