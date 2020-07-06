06 июля 2020 года

Приморье получило добавку по горбуше

Специалисты повысили прогноз по вылову горбуши в Приморском крае. Нынешний год в регионе считается урожайным на этот вид лосося.

Прогнозируемый объем вылова горбуши в Приморье на 2020 г. повысили на 800 тонн – с 982 тонн до 1782 тонн. Об этом говорится в протоколе заседания краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

С учетом корректировки комиссия изменила объемы вылова по пользователям для промышленного рыболовства.

Отраслевая наука отмечает более раннее, чем обычно, начало массовой миграции горбуши в реки Приморского края. Общий вылов тихоокеанских лососей в регионе составил 813,5 тонны, из них горбуши – 812,5 тонны, рассказали Fishnews в теруправлении Росрыболовства.

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