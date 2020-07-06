06 июля 2020 года

Воды якутского архипелага стали заповедными

В Республике Саха (Якутия) создан заповедник «Медвежьи острова» площадью 816 га. Более половины новой ООПТ – акватория Восточно-Сибирского моря.

Постановление о создании особо охраняемой природной территории федерального значения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Заповедник охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

В WWF России отметили, что в границах нового заповедника обитают 27 видов животных и 8 видов растений, включенных в международную, федеральную и региональную Красные книги. При этом площадь включенной в ООПТ акватории Восточно-Сибирского моря составляет 468 га.

Здесь находятся уникальные малоизученные сообщества донных организмов, которые сохранились еще с прошлых более теплых эпох - они сформировались около 7 тыс. лет назад. Мелководья вокруг архипелага Медвежьи острова стали своеобразными «питомниками» для молоди аборигенных рыб арктических морей, рассказали в пресс-службе фонда.

«Создание заповедника вокруг архипелага поможет нам не только уберечь уникальные экосистемы, но и приблизиться к общемировой природоохранной цели – обеспечению охранным статусом 10 процентов морских акваторий», - подчеркнул директор WWF России Дмитрий Горшков.

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