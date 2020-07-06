06 июля 2020 года

Новый РВУ в Приморском крае отправили на торги

Росрыболовство выставило на электронный аукцион аквакультурный участок площадью почти 130 га в подзоне Приморье (Японское море). Начальная цена лота - 1,25 млн рублей, заявки можно подавать по 3 августа включительно.

Торги предполагается провести на площадке «РТС-тендер» 11 августа, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок подходит как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.

Вид водопользования – обособленный. С победителем заключат договор на 25 лет.

Напомним, 21 июля должны состояться аукционы по шести другим РВУ в подзоне Приморье. Их площади – от 30,7 га до 1,7 тыс. га, стартовые цены – от 300 тыс. до 16 млн рублей.

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