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На озере Ниджили установили экспериментальные искусственные нерестилища для карася. Фото пресс-службы минэкологии Республики Саха (Якутия)

Карасям озера Ниджили понравились нерестилища от рыбаков

На озере Ниджили в Республике Саха (Якутия) установили экспериментальные искусственные нерестилища для карася. Так добывающие эту рыбу организации улучшают ей условия воспроизводства.

Эксперимент предложило провести региональное минэкологии для улучшения условий нереста. Через несколько дней рыбаки наблюдали скопления отложенных икринок на вениках, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что искусственные нерестилища позволяют предотвратить гибель икры от колебания уровня воды и выноса на берег. Рыбопромышленникам рекомендуют перенять опыт и проводить такие мероприятия ежегодно.

Уникальное озеро Ниджили - особо охраняемая природная территория республиканского значения. Также это самый большой естественный водоем на Центрально-Якутской равнине (Лено-Вилюйском междуречье). Озеро делится на зону абсолютного покоя и зону традиционного природопользования, где допускается ограниченный вылов карася. Ниджилинский карась признан лучшим в Якутии, отмечают в региональной дирекции биологических ресурсов и ООПТ.

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  • На озере Ниджили установили экспериментальные искусственные нерестилища для карася. Фото пресс-службы минэкологии Республики Саха (Якутия)
  • Эксперимент провели рыбопромышленники, осваивающие карася. Фото пресс-службы минэкологии Республики Саха (Якутия)
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