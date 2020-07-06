06 июля 2020 года

Британия собирается обновить закон о рыболовстве

В Палату общин британского парламента внесли первый за 40 лет проект закона о рыболовстве. Документ даст королевству права независимого прибрежного государства по управлению собственными промыслами.

Ранее «рыбный законопроект» (Fisheries Bill) был принят в трех чтениях Палатой лордов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании. Документ предусматривает отмену права флота Евросоюза свободно входить в воды королевства. Для промысла иностранным судам необходимо будет получить лицензию, а также соблюдать британское рыболовное законодательство.

В законопроекте также прописано право доступа британских рыбаков к любой части акватории королевства вне зависимости от того, где они зарегистрированы: в Англии, Шотландии, Уэльсе или Северной Ирландии. В правительстве надеются, что новый закон обеспечит лучшую охрану морской окружающей среды государства на благо будущих поколений.

Напомним, один из актуальных вопросов после Brexit – правила промысла в водах Великобритании. Евросоюз хочет сохранить нынешний доступ в эти акватории, в то время как британская сторона намерена установить над ними полный контроль.

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