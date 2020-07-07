07 июля 2020 года

В Приморье провели эксперимент с нерестом трепанга

В научно-производственном центре марикультуры ТИНРО на острове Попова впервые организовали массовый нерест трепанга. Разработанные технологии предполагается в дальнейшем использовать на аквафермах.

Это первый производственный цикл «морского огурца», начатый в заводских условиях в центре марикультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Ученые приобрели производителей у одного из марикультурных хозяйств, для селекции были отобраны самые крупные особи. В преддверии нереста трепангу подготовили максимально комфортные для размножения условия.

«Заводские условия имеют ряд преимуществ перед естественными, так, за счет многоступенчатой системы очистки исключается присутствие болезнетворных бактерий или паразитов, обитающих в естественной среде. Также система водоподготовки обеспечивает более стабильную температуру, подходящую для нереста и личинок, – рассказал заведующий лабораторией воспроизводства беспозвоночных ТИНРО Игорь Сухин. – Личинки кормятся суспензией из микроводорослей, разработанной по технологиям специалистов центра».

В центре также отмечают, что молодь голотурий активно поедает концентраты из микроводорослей, в том числе хранившихся в замороженном виде.

Сейчас видимые только под микроскопом личинки живут в специально отведенном помещении (личиночной). По мере подрастания их расселят по емкостям в цехе. Марифермеры Приморья внимательно следят за достижениями ученых для определения возможностей потенциального сотрудничества, подчеркнули в филиале.

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