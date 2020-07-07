07 июля 2020 года

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Основной причиной сезонных заторов на переходе в «Краскино» стала нехватка коммуникации между госструктурами как в России, так и в Китае, считает председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь Ван Ганн. Дополнительно усложняет ситуацию на рынке живых морепродуктов коронавирус.

Китай всегда был активным партнером российских рыбаков. Город Хуньчунь, расположенный всего в 70 км от российского порта Зарубино, уже долгое время является важным распределительным центром. Отсюда российские морепродукты расходятся по всей территории Китая и не только. Поэтому для китайской стороны ситуация на автомобильном пропускном пункте «Краскино» стала таким же серьезным барьером, как и для российских компаний. Особенно на фоне глобальных карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса.

«Ситуация с автомобильным переходом «Краскино – Хуньчунь», где российские машины были вынуждены подолгу стоять в очередях и из-за этого погибала живая продукция, стала серьезной проблемой для российских партнеров и китайской стороны», – подчеркнул в интервью Fishnews председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь Ван Ганн. Совместная работа участников рынка, обращения в госструктуры и вывод проблемы на государственный уровень помогли сдвинуть ситуацию с мертвой точки, отметил он.

Основной причиной периодически возникающих на границе пробок Ван Ганн считает разобщенность и недопонимание между многочисленными ответственными ведомствами, причем как с российской, так и с китайской стороны. «В этой сфере задействовано много разных структур, в результате им бывает сложно разобраться в возникающих вопросах самостоятельно – необходимо наладить нормальное межведомственное взаимоотношение», – заявил он.

Вместе с тем, по словам собеседника Fishnews, серьезное негативное влияние на рынок морепродуктов по-прежнему оказывает COVID-19. Вторая волна пандемии в Китае, которую, к тому же, изначально связали с рыбой, отразилась на активности потребителей и отношении к остальным морепродуктам, рассказал Ван Ганн.

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