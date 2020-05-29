29 мая 2020 года

Для развития пунктов пропуска в Приморье приготовили системные меры

Федеральные власти предложили ряд решений для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска «Краскино», через который ведут поставки рыбопромышленные предприятия. Пограничные переходы на Дальнем Востоке должны действовать в режиме, комфортном для бизнеса и граждан, неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин.

Очереди в пунктах пропуска серьезно осложняют жизнь предприятиям, осуществляющим поставки морепродуктов. С проблемой сталкиваются ведущие рыбопромышленные компании Приморского края. Причем это не только урон для международной торговли. Транспортные потоки, которые идут через «Краскино», обеспечивают работу для портовых мощностей в России – на юге края, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на онлайн-конференции Fishnews.

Поручения по системному решению проблем пунктов пропуска в Приморье дал 12 мая вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «Краскино», соединяющий Россию и Китай, должен перейти на круглосуточный режим работы и семидневный график. Срок выполнения поручения – к сентябрю, доклады о том, как идет процесс, вице-премьер – полпред ждет ежемесячно.

Предложения по оптимизации работы пунктов пропуска представили Минвостокразвития и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций. Так, АПИ обратило внимание на важность создания электронной очереди, синхронизации работы с китайской стороной.

Реконструкция «Краскино» запланирована на период с 2020 по 2021 гг. – по этому поводу уже подготовлен проект приказа Минтранса.

В результате пропускная способность должна увеличиться до 250 машин в сутки, в том числе 150 грузовиков. Работы будут проводиться в рамках федеральной целевой программы.

Развитие пунктов пропуска – часть национального проекта по развитию международной торговли. Российская продукции АПК должна пользоваться растущим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом, подчеркнул президент Владимир Путин на майском совещании по ситуации в отрасли.

Fishnews