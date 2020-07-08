08 июля 2020 года

Минсельхоз готовит закон для экспортеров

Министерство сельского хозяйства разработало еще одну версию законопроекта об обследовании объектов, задействованных в производстве и хранении подконтрольной ветнадзору продукции для экспорта.

Проект изменений закона о ветеринарии размещен на портале regulation.gov.ru. Предлагается закрепить, что в случае с поставками за рубеж объекты, задействованные в производстве, переработке, хранении подконтрольных товаров, должны отвечать ветеринарным требованиям государства-импортера либо веттребованиям, которые оно признает. Такое соответствие будет устанавливаться по результатам обследования объектов.

Согласно законопроекту, проводить обследование будут должностные лица федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора (по действующему законодательству это Россельхознадзор). Порядок проведения такого комплекса мероприятий утвердит правительство РФ. Предлагается закрепить, что оценка проводится на безвозмездной основе, сообщает корреспондент Fishnews.

«По результатам обследования объекты признаются соответствующими ветеринарным требованиям (государства-импортера – прим. ред.) либо в отношении них устанавливаются условия, при выполнении которых объекты будут соответствовать ветеринарным требованиям», – говорится в законопроекте.

При этом если ветеринарные требования страны-импортера отвечают установленным в России, то обследования объектов проводить не понадобится.

Сведения ‎об объектах и о результатах их обследования будут содержаться ‎в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

В пояснительной записке говорится, что изменения обеспечат исполнение обязательств, принятых Россией при присоединении к ВТО.

Определение единых, четких и прозрачных требований к процедурам обследования в ветеринарном законодательстве РФ позволит избежать необоснованных претензий к российским экспортерам со стороны ветслужб государств-импортеров, отмечено в пояснительной записке.

Ранее Минсельхоз уже размещал законопроект об обследованиях.

Fishnews