08 июля 2020 года

Торги по сибирским гольцам возобновили

Енисейское теруправление Росрыболовства возобновило приостановленный из-за коронавируса прием заявок на квоты вылова гольца в Эвенкийском районе Красноярского края. Подать документы для участия в аукционе можно до 27 июля.

Напомним, торги планировали провести 21 апреля. Однако 6 апреля теруправление издало приказ о приостановлении аукциона - «в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции», сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно обновленной документации, квоты предполагается разыграть 3 августа в Красноярске. Победители смогут вести промысел на озерах в бассейнах рек Вилюй и Хатанга.

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