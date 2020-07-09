09 июля 2020 года

Камчатские лососеводы пополняют запасы кижуча

На Камчатке Вилюйский лососевый рыбоводный завод начал выпуск молоди кижуча в озеро Большой Вилюй. Всего переселяют свыше 500 тыс. мальков, почти столько же осталось на предприятии для подращивания до следующего года.

После приемки комиссией 7 июля первые 200 тыс. штук рыбной молоди отправились в Большой Вилюй. Всего в течение трех дней стены ЛРЗ покинут более полумиллиона малышей-сеголеток.

Расти на заводе остаются еще около 500 тыс. мальков, очередь которых придет в июле 2021 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода, Вилюйский ЛРЗ – единственный из федеральных лососевых рыбоводных заводов Камчатки, который выращивает молодь кижуча в течение двух лет. На остальных предприятиях действует однолетний производственный цикл.

Сейчас рыбоводы филиала готовятся к новому сезону. Первыми к отлову производителей приступят ЛРЗ Паратунский, «Кеткино» и Малкинский. Лов самцов и самок с 10 июля будет вестись на нескольких рыболовецких станах. До конца года планируется заложить на инкубацию около 57 млн штук икры лососевых – чавычи, нерки, кеты и кижуча.

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