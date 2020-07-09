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Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ дал поручения по итогам совещания о социально-экономическом развитии Сахалинской области. Фото пресс-службы полпредства

Для развития Курил разработают новый план

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить план привлечения инвестиций на Курилы. Также продолжается обсуждение вопроса о снижении налоговой нагрузки на тех, кто вкладывается в развитие островов.

Поручения по Курилам вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал по итогам совещания о социально-экономическом развитии Сахалинской области.

По словам генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида Петухова, инвесторы заинтересованы в реализации проектов на островах по трем направлениям. Это развитие энергетической инфраструктуры, рыбопереработка и марикультура, туризм. Еще одно перспективное направление – модернизация и строительство портовой инфраструктуры. В планах агентства привлечь в ТОР «Курилы» трех новых инвесторов для реализации проектов в сфере рыбопереработки и марикультуры, создания предприятий по хранению и реализации горюче-смазочных материалов.

Обсуждались перспективы создания кластера по рыбопереработке на Курильских островах, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства.

Юрий Трутнев поручил АПИ подготовить план по привлечению инвестиций на территорию Курил. «Это должны быть сформированные серьезные предложения по запуску инвестиционных проектов. Курильские острова – это форпост России на восточном направлении. Мы должны укреплять экономику, развивать острова, создавать новые рабочие места. Нужно делать все возможное, чтобы на Курилах хотелось жить и работать», – заметил вице-премьер.

Минвостокразвития поручено проработать вопрос об уменьшении налогов для инвесторов, реализующих проекты на Курильских островах.

Минкомсвязи совместно с Минэкономразвития, Минфином и правительством Сахалинской области должны представить предложения по строительству подводной волоконно-оптической линии передачи на острове Парамушир.

Минприроды поручено определить полный перечень земельных участков, возможных для предоставления потенциальным инвесторам, и сформировать пакетные бизнес-предложения.

Отметим, что Курильские острова – одна из российских территорий, где идет наиболее активное развитие рыбного хозяйства. Здесь реализуются крупнейшие проекты в сфере промысла и переработки, причем как на Северных Курилах, так и на Южных.

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