09 июля 2020 года

Масштабный браконьерский бизнес «накрыли» силовики в Крыму

В Республике Крым правоохранители пресекли незаконную деятельность группы браконьеров. По данным полиции, злоумышленники незаконно добывали осетров в Черном море и продавали их икру по всему полуострову.

Масштабную операцию провели сотрудники госзащиты и службы собственной безопасности МВД региона и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В рейдах также были задействованы ГИБДД и рыбоохрана. Участников преступной группы задерживали одновременно в двух районах - Раздольненском и Черноморском.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на лиц, причастных к незаконной добыче рыбы осетровых пород, также был установлен факт сбыта черной икры. В дальнейшем полицейские установили подозреваемых и вычислили организатора группы, который руководил добычей русского осетра в Черном море, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального МВД. По его данным, «краснокнижная» рыба предназначалась для добычи черной икры и дальнейшей продажи деликатеса.

Злоумышленники были задержаны при перевозке замороженных туш рыбы и икры. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли пол-литровые банки с черной икрой и большое количество осетрины. Назначена экспертиза, которая установит нанесенный ущерб.

«На протяжении длительного периода времени подозреваемые занимались нелегальным бизнесом, реализовывая на черном рынке икру осетровых рыб. Точки сбыта располагались по всему Крыму, куда деликатес целыми партиями доставлялся автотранспортом, оборудованным специальными тайниками. Известно, что рыночная цена за пол-литровую банку черной икры составляла около 35 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе.

В министерстве внутренних дел республики отметили, что один из фигурантов пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы избежать проверки автомобиля. «Данный факт также был задокументирован в установленном законом порядке», - говорится в пресс-релизе.

По информации Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении руководителя преступного сообщества – жителя Раздольненского района - возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (добыча и оборот «краснокнижных» организованной группой). Правоохранители продолжают устанавливать участников группы и факты их незаконной деятельности.

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