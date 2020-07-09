09 июля 2020 года

Анатолий Макоедов: «Рыбному» законодательству не хватает концептуальности

Отраслевое нормотворчество в России многопланово, отчасти хаотично и далеко от совершенства, а потому стимулирует научно-практическую дискуссию, считает почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук Анатолий Макоедов.

В преддверии Дня рыбака Анатолий Макоедов, активно участвующий в разработке правовой базы для рыбной отрасли, рассказал Fishnews об особенностях нормотворческого процесса. Он напомнил, что недавно рыбацкая общественность отметила 15-летие базового закона «О рыболовстве…», однако первые попытки написания такого документа начались намного раньше.

«После развала СССР принципы функционирования отрасли менялись лихорадочно, - подчеркнул ученый. - Прежде всего, это касалось подходов к распределению квот добычи между рыбопромысловыми структурами. Проекты базового закона появлялись с 1992 года, однако они не поспевали за происходившими изменениями. К 2002 году в отрасли достиг расцвета аукционный принцип распределения квот».

Примат именно аукционного принципа был закреплен в редакции закона, принятой Госдумой и одобренной Совфедом в 2002 г. Однако президент Владимир Путин наложил вето на этот документ, рассказал Анатолий Макоедов.

«В 2003 году руководство страны приняло принципиальное решение: на смену аукционам должно прийти долгосрочное закрепление квот за пользователями. При этом вовлеченность пользователей в приобретение квот на аукционах 2001-2003 годов сочли основным критерием при распределении долей квот. Новые принципы пользования заработали в 2004 году, их весьма позитивно восприняли и в системе управления отраслью, и в рыбацкой среде. Однако без закрепления на уровне федерального закона изменения могли оказаться не слишком долговечными», - констатировал эксперт.

Работа над законопроектом была ускорена и в декабре 2004 года документ был принят. «Новый закон предусматривал разработку 30-ти подзаконных актов и тем самым дал начало новому этапу нормотворческой деятельности», - отметил Анатолий Макоедов.

Он подчеркнул, что законодательство в этой сфере достаточно хаотично меняется и на федеральном, и на региональном уровнях. «Динамика изменений в значительной степени обусловлена противоречиями различных сторон в рыбохозяйственном комплексе. Поэтому новые законодательные новеллы одновременно могут оказаться полезными для одних представителей отрасли и подвергнуться критике со стороны других», - обратил внимание ученый.

По его мнению, проблему усугубляет отсутствие концептуальных основ самого рыболовства в базовом законе и других правоустанавливающих документах: «Не прописано видение государства приоритетов пользования водными биоресурсами. Какое предназначение водных биоресурсов первично? Как доступного за счет самообеспечения (по крайней мере, в прибрежных поселениях) объекта питания? Или как объекта предпринимательской деятельности и средства извлечения доходов?»

Неопределенность на концептуальном уровне и разбалансированность процесса «рыбного» нормотворчества стимулирует участников к научно-практической полемике, резюмировал Анатолий Макоедов.

«В частности, я об этом пишу в рецензии на изданный в текущем году комментарий [1] к закону о рыболовстве, охватывающий его последнюю редакцию», - заметил эксперт.

Fishnews

1 - О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: научно-практический комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (постатейный) / О.А. Беляева, С.А. Боголюбов, Е. А. Галиновская [и др.]; отв. ред. Д.О. Сиваков. – Москва: Проспект, 2020. – 312 с.

