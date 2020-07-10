10 июля 2020 года

В Хабаровском крае встал вопрос с комиссией по анадромным

Для того чтобы обеспечить оперативное регулирование путины в Хабаровском крае, нужно срочно решить вопрос с составом комиссии по анадромным. О проблеме заявили в региональной ассоциации предприятий рыбной отрасли.

По объективным причинам в регионе сложилась ситуация, когда некому проводить заседания комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, рассказал Fishnews президент Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

Напомним, что региональные комиссии по анадромным определяют принципы, по которым ведется промысел, в том числе тихоокеанских лососей. Председателем комиссии является губернатор. У председателя также есть два заместителя, в его отсутствие они могут руководить деятельностью комиссии.

Ближайшее заседание комиссии планировалось в понедельник-вторник, должны приниматься решения по оперативному регулированию промысла. Однако встает вопрос, кто будет руководить деятельностью комиссии, когда один заместитель не может этого делать по состоянию здоровья, а второй заместитель, определенный приказом Минсельхоза России, сменил работу и уехал в другой регион, рассказал президент АПРОХК.

«Надо срочно внести изменения в приказ Министерства сельского хозяйства РФ и определить второго заместителя», – заявил Сергей Рябченко.

Fishnews