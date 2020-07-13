13 июля 2020 года

Регионам предлагают разрешить урезку ООПТ

В Госдуму внесли проект поправок в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Предполагается, в частности, что органы исполнительной власти субъекта смогут изменять границы ООПТ регионального значения.

Поправки подготовил государственный совет Удмуртской Республики. Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается дополнить закон об ООПТ статьей 2.2 «Изменение границ особо охраняемых природных территорий».

Предусматривается возможность расширения границ особо охраняемых природных территорий путем включения в них земельных участков. А также исключения из состава ООПТ земельных участков, «использование которых в соответствии с разрешенным использованием нецелесообразно ввиду отсутствия в их границах природных комплексов и объектов, имеющих особое экологическое, научное и иное особо ценное значение». Для введения таких мер потребуются обосновывающие материалы экологических и научных изысканий.

Согласно законопроекту, изменения границ ООПТ федерального значения будут осуществляться по решению правительства РФ. Регионального и местного значения – по решению уполномоченного органа исполнительной власти субъекта или местного самоуправления.

В пояснительной записке говорится, что полное или частичное изъятие региональных ООПТ из хозяйственного использования всегда было и остается затруднительным на практике.

«Реализация мероприятий по индивидуальному жилищному строительству, заготовке древесины для собственных нужд граждан, обслуживанию линейных сооружений, разведке и добыче полезных ископаемых существенно ограничивается с учетом требований законодательства по ООПТ. При этом исторически ситуация сложилась таким образом, что определенные территории изначально были вовлечены в хозяйственный оборот, а статус ООПТ без каких-либо экологических и научных изысканий присвоен позднее. Указанное может привести к непредумышленному нарушению законодательства», - обращают внимание авторы поправок.

Предполагается, что вовлечение отдельных частей ООПТ по итогам заключения государственной экологической экспертизы в хозяйственный оборот позволит увеличить доходы в бюджеты всех уровней.

Напомним, похожий закон на региональном уровне в прошлом году приняли в Приморье. Краевые власти могут изменять границы ООПТ или упразднять их, например, если природные комплексы и объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение либо были полностью разрушены из-за природного или антропогенного воздействия.

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