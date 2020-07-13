13 июля 2020 года

Верфям Севастополя предоставят особые условия в правилах субсидирования

Правила предоставления субсидий для строительства мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота хотят скорректировать. Планируется на 30% увеличить предельную стоимость судов, построенных в Севастополе.

Проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru. Поправки подготовил Минпромторг.

Напомним, правила предоставления субсидий утверждены постановлением правительства от 27 декабря 2019 г. № 1917. Размер господдержки составляет 30% стоимости судна в соответствии с контрактом (без учета НДС), если она не превышает предельный размер, установленный правилами. Предельная стоимость строительства зависит от длины судна: от 15 до 20 м – 180 млн рублей, от 20 до 30 м – 320 млн рублей и от 30 до 40 м – 460 млн рублей.

Для Дальнего Востока и Республики Крым эти цифры повышены до 230 млн рублей, 420 млн рублей и 600 млн рублей соответственно. Подготовленные поправки предусматривают такую же меру для Севастополя, сообщает корреспондент Fishnews.

Другие изменения корректируют сроки подачи необходимых документов и уточняют их перечень.

В пояснительной записке отмечено, что принятие поправок уравняет условия работы и позволит стимулировать строительство судов на верфях Севастополя и Республики Крым.

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