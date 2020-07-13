13 июля 2020 года

Флот ЕС продолжит осваивать мавританские рыбные запасы

Суда Евросоюза получили доступ к водным биоресурсам Мавритании еще на один год на прежних условиях. Коронавирус помешал сторонам согласовать новый протокол к соглашению о партнерстве, и они просто пролонгировали старый.

Договор с Мавританией является крупнейшим из соглашений ЕС в области рыболовства – как с финансовой стороны, так и с точки зрения возможностей для промысла, отмечает датский портал FiskerForum. Рыбаки Евросоюза могут добывать в водах исламской республики креветку, донные и пелагические виды рыб, в том числе тунца – всего около 287 тыс. тонн водных биоресурсов в год.

Как сообщает корреспондент Fishnews, кроме вносимой рыбаками платы, ЕС ежегодно перечисляет Мавритании 61,6 млн евро за право добычи в водах страны. Из этих средств 4 млн евро направляется на поддержку политики республики в области рыболовства. В частности, на финансирование исследований и управления промыслами.

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