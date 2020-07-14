14 июля 2020 года

Яна Яшина: Закрытых границ для общения не существует

За последние полгода привычное для всех рабочее пространство сузилось кардинально, пришлось отказаться и от таких крупных коммуникационных площадок, как форумы и выставки. Что изменилось в работе Fishnews в этих условиях, рассказала генеральный директор медиахолдинга Яна Яшина.

Наравне с теми, кто продолжал все эти месяцы трудиться в стратегических отраслях и структурах, Fishnews не прекращал свою деятельность ни на один день. Соблюдая все карантинные требования, медиахолдинг усилил работу в формате онлайн.

«Уже традиционными стали встречи на площадке Fishnews Online с руководителями отраслевых объединений и предприятий, с представителями государственных структур и экспертами. Это помогает оперативно обсуждать неотложные вопросы, обмениваться мнениями по общим проблемам, делиться опытом, координировать действия», – рассказала гендиректор медиахолдинга Fishnews Яна Яшина.

Еженедельно с руководителями ведущих ассоциаций Дальнего Востока в таком формате обсуждались вопросы подготовки к лососевой путине. «Со своей стороны мы постарались обеспечить и рыбакам, и органам власти непрерывность коммуникации, упростив обмен оперативной информацией и опытом между регионами в неформальной, но организованной беседе. Думаю, такой формат позволяет укреплять взаимопонимание и консолидировать людей, объединенных одной проблемой», – отметила Яна Яшина.

Продолжили выходить в свет и журнал «Fishnews – Новости рыболовства» и газета «Fishnews Дайджест». Более того, несмотря на отмену отраслевых выставок и форумов, где всегда были представлены печатные издания медиахолдинга, редакция приняла решение увеличить объемы и повысить скорость рассылки благодаря экспресс-доставке.

Активнее Fishnews начал расширять направление работы с зарубежными компаниями.

По словам генерального директора медиахолдинга, Fishnews продолжает движение вместе со всей рыбной отраслью: «Несмотря ни на что отрасль живет, промысел не останавливается, заводы и суда строятся и сдаются. Рыбаки сохраняют высокую инвестиционную активность и делают все возможное, чтобы выполнять взятые на себя обязательства». Это, по словам Яны Яшиной, стоит учитывать и тем компаниям из смежных отраслей, которые готовы предложить свои услуги рыбохозяйственным предприятиям: отмена выставок – не повод откладывать этот вопрос на неопределенный срок, подчеркнула она.

«Что будет дальше? Мир справится с пандемией, это обязательно случится, но важно сделать верные выводы, – уверена руководитель медиахолдинга. – Что касается Fishnews, то мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать устойчивые информационные связи и развиваться дальше. Как и наши дорогие рыбаки, мы ищем новые формы, новые инструменты и в скором будущем готовимся предложить вам много интересного – пока всех секретов раскрывать не будем».

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.