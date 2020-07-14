Новости
Трепанг, изъятый у браконьеров в поселке Посьет. Кадр оперативной съемки

Силовики Приморья не дают покоя трепанговым браконьерам

В Хасанском районе Приморского края проходят масштабные мероприятия по противодействию незаконному промыслу трепанга. В естественную среду обитания удалось вернуть более 3 тысяч особей «морского огурца».

В рейдах задействованы пограничники, полицейские, сотрудники регионального управления ФСБ, бойцы Росгвардии. В результате совместной работы пресечены десятки фактов незаконной добычи и оборота морских биоресурсов.

У нарушителей в общей сложности изъяли свыше 2,5 тонн морепродуктов (краба, трепанга, гребешка), более 20 лодок, автомобили, водолазное снаряжение и различные орудия промысла, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Один из нелегальных цехов житель поселка Посьет организовал в собственной квартире - стеллажи и шкафы для сушки «морского огурца» он разместил на балконе. «Добычей» силовиков стали около 2,5 тыс. переработанных трепангов. За это правонарушение приморцу грозит штраф в размере более 1 млн рублей.

С лицами, причастными к незаконному обороту ценных биоресурсов, проводятся разъяснительные беседы. Правоохранители рассказывают об административной и уголовной ответственности за браконьерство.

В результате межведомственного взаимодействия число таких нарушений на хасанском направлении стойко снижается, отмечают пограничники.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Трепанг, изъятый у браконьеров в поселке Посьет. Кадр оперативной съемки
  • В машине нашли маску, гидрокостюм и питомзу для нелегального промысла. Кадр оперативной съемки
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: браконьерство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    В непростых условиях отрасль работает стабильно

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Лев БОЧАРОВ

    Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Есть понимание и уверенность в результате

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Курилы дали простор для новых проектов

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Путина в особом режиме

    Генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Отрасли не хватает живого общения

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

    Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

    Ван Ганн

    Очереди исчезли, но COVID-19 остался

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

    Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

    Все материалы

    Крупным планом

    Серый морской еж, добытый на Курилах. Фото ЮКРК

    Острый вопрос морского ежа

    Замороженный улов северной креветки

    Северная креветка завоевывает рынок

    Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

    Азимут на восток

    АРПП укрепляет позиции

    АРПП укрепляет позиции

    Все материалы

    События

    Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

    Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

    В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

    Под «Парусами мира»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.