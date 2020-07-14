14 июля 2020 года

Силовики Приморья не дают покоя трепанговым браконьерам

В Хасанском районе Приморского края проходят масштабные мероприятия по противодействию незаконному промыслу трепанга. В естественную среду обитания удалось вернуть более 3 тысяч особей «морского огурца».

В рейдах задействованы пограничники, полицейские, сотрудники регионального управления ФСБ, бойцы Росгвардии. В результате совместной работы пресечены десятки фактов незаконной добычи и оборота морских биоресурсов.

У нарушителей в общей сложности изъяли свыше 2,5 тонн морепродуктов (краба, трепанга, гребешка), более 20 лодок, автомобили, водолазное снаряжение и различные орудия промысла, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Один из нелегальных цехов житель поселка Посьет организовал в собственной квартире - стеллажи и шкафы для сушки «морского огурца» он разместил на балконе. «Добычей» силовиков стали около 2,5 тыс. переработанных трепангов. За это правонарушение приморцу грозит штраф в размере более 1 млн рублей.

С лицами, причастными к незаконному обороту ценных биоресурсов, проводятся разъяснительные беседы. Правоохранители рассказывают об административной и уголовной ответственности за браконьерство.

В результате межведомственного взаимодействия число таких нарушений на хасанском направлении стойко снижается, отмечают пограничники.

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