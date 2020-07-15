15 июля 2020 года

Суд напомнил о праве рыбаков на ошибку

При переоформлении рыбопромыслового участка госорган обязан был предоставить предприятию возможность устранить ошибки в заявке. Такой вывод сделал арбитраж, рассматривая отказ теруправления Росрыболовства сахалинскому предприятию.

Согласно материалам дела, в ходе кампании по переоформлению рыбопромысловых участков 2019 г. сахалинское предприятие подало заявку в территориальное управление Росрыболовства. Однако в обращении была допущена ошибка: указаны реквизиты расторгнутого судом договора пользования РПУ. При этом на участок имелся действующий договор, сообщает корреспондент Fishnews.

Более чем через месяц – уже после истечения срока подачи заявок – Сахалино-Курильское теруправление направило компании отказ в переоформлении. Предприятие обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области, считая отказ незаконным. Свою позицию рыбаки мотивировали тем, что СКТУ не проинформировало их о замечаниях к заявке и тем самым не предоставило возможность устранить ошибку.

Суд согласился с доводами компании, сославшись на порядок переоформления договоров на участки, утвержденный приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 г. № 442. Арбитраж указал, что в соответствии с пунктом 17 порядка СКТУ должно было проинформировать заявителя об ошибках.

В судебном решении сказано: формально подойдя к оценке содержания заявки, теруправление «необоснованно приняло решение об отказе в заключении договора пользования». Суд признал решение СКТУ незаконным и обязал рассмотреть заявку в соответствии с установленным порядком.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews