16 июля 2020 года

Законопроект об электронных промысловых билетах движется к принятию

Правительственная подкомиссия, которая занимается реформой госконтроля, поддержала законопроект об электронных разрешениях на вылов и электронном промысловом журнале.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления электронного разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и электронного промыслового журнала» рассмотрела подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, что переход на электронный промысловый журнал и электронные промысловые билеты планируется предусмотреть в специальном законе. Согласно проекту, в течение года будет возможно применение по желанию пользователя электронной или бумажной формы выдачи разрешения и ведения промыслового журнала, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Законопроектом также предусмотрен фактический полуторагодовой переходный период, добавили в ведомстве.

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