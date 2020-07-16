16 июля 2020 года

Краб опилио в Приморье может пополнить аукционный список

Власти вернулись к рассмотрению идеи о включении стригуна опилио подзоны Приморье в список видов краба, по которым предоставляется квота добычи в инвестиционных целях.

Минвостокразвития в соответствии с письмом аппарата правительства запросило позицию регионов по этому вопросу, сообщает корреспондент Fishnews. Тема поднимается не в первый раз.

По нынешнему законодательству краб-стригун опилио не входит в число объектов, по которым выделяются квоты добычи в инвестиционных целях. Такие лимиты, напомним, распределяются в особом порядке – по итогам аукционов и с обязательством построить судно на российской верфи.

Доли квот добычи опилио в подзоне Приморье продавались с торгов всего за два года до введения квот вылова в инвестиционных целях – в мае 2017 г.

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