11 сентября 2019 года

Добытчикам краба опилио готовят новый аукцион

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил ведомствам изучить вопрос о включении краба-стригуна опилио подзоны Приморье в список для выделения аукционных квот. Таким образом, на торги может отправиться еще один объект, по которому доли в последние годы уже продавались на аукционе.

Первые торги еще не прошли , а уже появились предложения по расширению списка видов краба для выделения квот вылова в инвестиционных целях. Как стало известно Fishnews, зампред правительства Алексей Гордеев поручил Минсельхозу совместно с заинтересованными ведомствами проработать вопрос о включении в этот перечень краба-стригуна опилио в подзоне Приморье и представить согласованные предложения.

Напомним, что доли квот добычи стригуна опилио в подзоне Приморье были проданы на аукционе в мае 2017 г.

Ранее в Росрыболовстве заявляли , что не планируется отправлять на аукционы виды крабов (по районам промысла), доли по которым были реализованы на торгах в последние годы. Однако когда правовая база правительства по квотам в инвестиционных целях вышла , выяснилось, что аукцион планируется в том числе по крабу-стригуну опилио на Северном бассейне, в Баренцевом море, хотя доли по этому объекту были разыграны на торгах в 2016 г.

Судя по приказу Росрыболовства, объемы вылова краба-стригуна опилио в подзоне Приморье получили 10 компаний. Самая большая доля, около 41%, у компании «Т-Краб». Согласно открытым данным, ее правопредшественник – ТУРНИФ.

Также в списке «Монерон» (доля около 12%), НБАМР и «Восход» (у них равные доли – порядка 10%), РК «Приморец» (около 5,9%), «Краб-ДВФ» (около 5%), «ДВ-Флот» (порядка 3,8%), ПБТФ (около 2,8%), «Аквариус» (порядка 2,2%), «Паладин» (около 2%), «Амуррыбпром» (примерно 1,7%), «Амарамба» (порядка 1,3%), «Восток-Джапан» (около 1,1%).

Fishnews