17 июля 2020 года

Браконьеров поймали в камчатском заказнике

В Южно-Камчатском заказнике на реке Озерной задержали нелегальных добытчиков лосося. Они ловили нерку сетью, сумма ущерба водным биоресурсам превысила 1 млн рублей.

Совместный рейд в Усть-Большерецком районе провели рыбоохрана, госинспекторы Кроноцкого заповедника и полиция.

«Были задержаны двое граждан, которые при помощи резиновой лодки и жилковой сети добыли рыбу лососевых видов. При осмотре плавсредства обнаружены 92 нерки и 1 голец общим весом 372 кг», – рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Лодка, сеть и рыба изъяты. Имущество отправлено на ответственное хранение, браконьерский улов уничтожили на месте. Материалы переданы в полицию для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов).

Теруправление напоминает: значительно увеличились таксы для расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам. В частности, за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11 575 рублей.

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