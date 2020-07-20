20 июля 2020 года

«Севморпуть» совершит «рыбный» рейс

В конце лета атомный контейнеровоз «Севморпуть» вновь отправится за дальневосточной рыбой. По условиям контракта, подписанного Атомфлотом, груз будет доставлен из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург.

ФГУП «Атомфлот» 16 июля подписало контракт на поставку мороженой рыбной продукции в контейнерах по маршруту Мурманск – Тикси – Петропавловск-Камчатский – Мурманск – Санкт-Петербург. Рейс атомного лихтеровоза «Севморпуть» запланирован на период с 15 августа по 20 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе госпредприятия.

«В прошлом году «Севморпуть» обеспечил первую доставку рыбной продукции с Дальнего Востока в Санкт-Петербург. Опыт – успешный. Мы в полном объеме выполнили контрактные обязательства», – отметил гендиректор Атомфлота Мустафа Кашка.

Чтобы снизить себестоимость перевозки рыбы и повысить экономическую эффективность проекта, Атомфлот попытается загрузить судно и по пути на восток. Помимо рефрижераторных контейнеров «Севморпуть» может принять на борт и другие категории грузов, включая металлопродукцию всех разновидностей, подвижную технику, железобетонные изделия и конструкции, крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

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