20 июля 2020 года

Страны ЕАЭС согласовали общие подходы к маркировке товаров

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза одобрили системные подходы к введению маркировки товаров - на весь ЕАЭС, на несколько государств или на уровне одного государства. Один из акцентов сделан на щадящую нагрузку на бизнес.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано распоряжение в сфере маркировки товаров средствами идентификации.

Документ установил срок внесения государствами-членами уведомлений о намерении ввести маркировку на своей территории. Это должно быть сделано не позднее девяти месяцев до запрета на оборот немаркированной продукции.

Кроме того, Совету Евразийской экономической комиссии поручено утвердить базовую организационную и технологическую модель системы маркировки, которая будет применяться в дальнейшем в отношении новых групп маркируемых товаров. Таким образом удастся не допустить возникновения на рынке союза барьеров, связанных с различными стандартами национальных систем маркировки, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Также распоряжение акцентирует внимание государств-членов на необходимости избегать излишней нагрузки на бизнес при наличии других систем контроля помимо маркировки. Для этого предлагается на национальном уровне оптимизировать требования соответствующих механизмов.

Напомним, что члены Евразийского экономического союза в 2018 г. заключили соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Документ вступил в силу 29 марта 2019 г. Соглашение должно помочь в усилении контроля за оборотом товаров в ЕАЭС.

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