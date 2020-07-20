20 июля 2020 года

Южнокорейские дары моря продвигают онлайн

Южнокорейские поставщики рыбы и морепродуктов, работающие под брендом K-FISH, провели интернет-конференцию с импортерами из Малайзии. По итогам переговоров подписано пять меморандумов о взаимопонимании.

K-FISH – южнокорейский национальный бренд. Его создало Министерство морских дел и рыболовства для продвижения продукции республики за рубежом, сообщает корреспондент Fishnews.

Как пишет издание The Star, в четырехдневной онлайн-конференции приняли участие 11 малайзийских импортеров и 10 южнокорейских экспортеров рыбы и морепродуктов.

По данным Национальной федерации рыболовных кооперативов Республики Корея (NFFC), 9 компаний Малайзии торгуют южнокорейскими рыбой, морепродуктами и снеками в течение многих лет.

От Южной Кореи переговоры вели предприятия-экспортеры, поставляющие широкий спектр товаров, – от охлажденных рыбы и морепродуктов (палтус, устрицы, морское ушко) до продукции глубокой переработки (снеки из морской капусты, минтая и скумбрии).

В NFFC отметили, что малайзийские компании проявили большой интерес к рыбным сосискам – традиционному корейскому снеку.

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