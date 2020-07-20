20 июля 2020 года

Аквакультуре готовят очередные изменения

Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru проекты ряда документов в сфере рыбоводства. Они касаются уточнения площади участка, голосования членов комиссии по определению границ РВУ, также предлагается новая методика для работы с маточными стадами.

Проект постановления правительства расширяет перечень условий договора пользования рыбоводным участком, сообщает корреспондент Fishnews. В список предлагается включить пункт, согласно которому возможно изменение (уточнение) местоположения и площади РВУ в соответствии с местоположением береговой линии при заключении договора на новый срок без торгов. В пояснительной записке отмечено: поправки подготовлены для устранения выявленных коллизий.

Кроме того, министерство планирует внести поправки в Порядок деятельности комиссии по определению границ рыбоводных участков. Указано, что в связи с изменениями законодательства требуется уточнить порядок голосования членов комиссии.

Также Минсельхоз разработал новую Методику формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биоресурсов.

«Проект методики разработан с учетом особенностей развития водных биологических ресурсов и предусматривает применение критериев (оснований) отбраковки производителей и неполовозрелых особей при формировании, содержании и эксплуатации объектов аквакультуры», – подчеркнули авторы.

Напомним, в сентябре 2019 г. Байкальский филиал Главрыбвода обратил внимание на проблему из-за отсутствия утвержденных критериев выбраковки. На тот момент численность ремонтно-маточного стада байкальского осетра превышала 9 тыс. голов, более 1,5 тысячи из которых рыбоводы считали уже непригодными для искусственного воспроизводства, сообщила замначальника подразделения. Чтобы не нарушать законодательство, филиал продолжает держать «нахлебников» на довольствии.

Планируется, что нынешняя методика утратит силу.

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