21 июля 2020 года

К охране водоемов пытаются привлечь общественность

Общественный совет при Росрыболовстве поддержал законопроект, предлагающий привлекать к охранным мероприятиям на водоемах общественных инспекторов и наделить пользователей участков полномочиями по производственному контролю.

Проект закона, направленный на нормативно-правовое регулирование социального и производственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, 16 июля рассматривался на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

«Есть огромный общественный запрос, – подчеркнул важность темы замначальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Сергей Максимов. - К нам регулярно поступают обращения и от граждан, и от общественных организаций, также был ряд обращений от Госдумы о том, что очень актуально при контрольно-надзорных ведомствах иметь нормальные работающие общественные организации, которые могут помогать в пресечении нарушений обязательных требований законодательства в области рыболовства, рыбоводства и сохранения водных биоресурсов».

Чиновник добавил, что штатной численности инспекторов явно недостаточно и необходимо использовать все возможности для повышения эффективности рыбоохранной работы. При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве признают, что законопроект еще не проходил широкое общественное обсуждение и пока рассматривается скорее как «некий концепт».

«Мы открыты для диалога, дополнения законопроекта, с тем чтобы сделать его нормальным рабочим документом. И чтобы у нас общественные инспекторы имели нормальный статус. И рыбопромышленники на своих рыбопромысловых участках тоже имели возможность создавать производственные и подразделения, которые будут заниматься фиксацией каких-либо нарушений, и, во всяком случае, в рамках тех участков, которые были им выделены, навели порядок», – отметил Сергей Максимов.

Возражений позиция регулятора не встретила. Члены общественного совета, в том числе участвовавшие в обсуждении по видеосвязи из регионов, единогласно высказались в поддержку законопроекта и проголосовали за его одобрение.

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