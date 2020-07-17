17 июля 2020 года

Общественный совет – площадка для дискуссий

Общественный совет при Росрыболовстве подвел итоги двухлетней работы. Его участники отметили активную позицию по важнейшим для отрасли вопросам и высказались за расширение взаимодействия с аналогичными органами других ведомств.

С отчетом о работе Общественного совета при Росрыболовстве в 2018 – 2020 гг. на заседании 16 июля выступил председатель ОС Герман Зверев. За этот период совет провел 16 заседаний и направил в органы государственной власти более ста писем и обращений, отражающих его позицию по общественно значимым проблемам рыбной отрасли.

Совет организовал объективное и всестороннее рассмотрение наиболее резонансных вопросов, подчеркнул Герман Зверев. В их числе заявочная кампания по закреплению долей квот в 2018 г., переоформление договоров на рыболовные участки, подготовка изменений в Налоговый кодекс, предложения ФАС о развитии конкуренции, выделение допфинансирования морским вузам, организация рыболовства КМНС, новый порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга и возможность продажи улова рыбаками-любителями.

Как сообщает корреспондент Fishnews, высокую оценку работе совета дал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, похвалив его и за насыщенную и разнообразную «народную повестку», и за конструктивные отношения с Росрыболовством, и за широкое представительство регионов. «И по содержанию и по качеству рассматриваемых вопросов у вас один из самых активных советов», – заявил представитель ОП и предложил рассмотреть возможность проведения выездных мероприятий ОС.

Еще более важным, по его мнению, является проведение совместных заседаний с общественными советами других ведомств – ФАС, Росприроднадзора, ФСБ, Росводресурсов. «Наиболее принципиальные острые вопросы должны обсуждаться на совместных заседаниях общественных советов, – порекомендовал Владислав Гриб. – У вас многие вопросы имеют межведомственный характер, и хотелось бы общих рекомендаций от общественных советов по таким глобальным вопросам».

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов подтвердил готовность федерального агентства оказать организационную поддержку в проведении таких заседаний. «Такая площадка была бы полезной, – сказал он. – Нужно стараться сблизить позиции, найти взаимопонимание».

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов поблагодарил руководство Общественного совета за громадный объем проделанной работы. «Члены совета впечатлены, и это очень здорово», – отметил он, высказав пожелание, чтобы в дальнейшем активность ОС проявлялась не только в том, чтобы постоянно отбивать странные инициативы, вроде тех, что лоббируются антимонопольной службой, но и в обсуждении более интересных тем, например, о развитии рыболовства в конкретных регионах.

За два года действительно удалось сделать многое, согласился председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. «Создан полноценный институт со своим темпом, документооборотом, пониманием всех членов совета, как формируется повестка, когда и в какой срок должны быть предоставлены материалы, с очень подробными протоколами, к которым можно вернуться через год-два и где все полноценно отражено во всех деталях», – уточнил он.

«Совет смог объединить нас, рыбаков самых разных регионов, в обсуждении и решении глобальных задач, стоящих перед рыбной промышленностью всей страны, – высказал мнение президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин. – В этом единении мы видим однозначно огромную силу». Он сделал акцент на важности обратной связи, благодаря которой члены совета могут оперативно пытаться влиять на злободневные вопросы, влияющие благополучие предприятий отрасли.

Еще один член совета Андрей Винников предложил уделять больше внимания вопросам, связанным не только с рыбным хозяйством, но и с сохранением водных биоресурсов. «Мы постоянно отмечаем критические точки во всех регионах, где ухудшается состояние водных биоресурсов или среда их обитания. В работе совета это присутствует, но не в достаточной степени. А если не будет устойчивого состояния водных биоресурсов, то не будет и устойчивого рыболовства», – напомнил Андрей Винников коллегам.

По итогам обсуждения отчет был одобрен единогласно. Представитель Общественной палаты пожелал участникам ОС не сбавлять темпа. «Через полгода начнется формирование следующего состава совета. Думаю, что самые активные, самые лучшие должны остаться, – предположил Владислав Гриб, добавив, что со следующего года палата будет вести рейтинг советов. – Уверен, вы там займете достойное место».

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