21 июля 2020 года

Горбуша активизировала ход в ряде районов

По данным на 20 июля, вылов тихоокеанских лососей составил около 36,8 тыс. тонн. Из этого объема на долю горбуши приходится более 21,6 тыс. тонн. В отраслевом институте обратили внимание на развитие хода этого лосося в реки Западной Камчатки, Магаданской области и Сахалинский залив в границах Хабаровского края.

Лососевая путина на Дальнем Востоке набирает обороты. По состоянию на 20 июля, вылов составил около 36,8 тыс. тонн - прибавка на 110% по сравнению с предыдущей неделей. По-прежнему основные объемы освоены в водах Камчатского края – порядка 28,6 тыс. тонн.

Вылов горбуши достиг 21,6 тыс. тонн, прирост за неделю – 157%. Основной район промысла – северо-восток Камчатки, где добыто немногим более 12 тыс. тонн горбуши. За последние пять цикличных лет добыча сопоставима только с 2012 г. и существенно ниже, чем в 2014, 2016 и 2018 гг., рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Так, на отчетную дату в 2018 г. вылов составлял 51,5 тыс. тонн.

Вместе с тем в морском прибрежье северо-восточной Камчатки отсутствуют какие-либо условия, которые могли бы привести к задержке нерестовой миграции. Например, температура воды не выходит за верхнюю границу температурного оптимума вида: ко времени подготовки обзора она не превышала 15°С, а по сравнению с предыдущей пятидневкой воды на морских путях миграции горбуши остыли на 0,3–0,9°С, что связано с циклонической активностью.

Наряду с Карагинской подзоной, развитие нерестового хода горбуши наблюдается в реки Западной Камчатки, Магаданской области и Сахалинского залива (в границах Хабаровского края). При этом, несмотря на положительную динамику в развитии промысла горбуши в первой половине июля, Магаданская область по объему добычи горбуши почти в два раза отстала от уровня 2018 г., обратили внимание во ВНИРО. В то же время в Сахалинском заливе уловы горбуши превышают показатель предыдущего цикличного года почти в два раза, а на Западной Камчатке — более чем в 25 раз.

Объем вылова нерки составил более 10 тыс. тонн, прирост за неделю – 54%.

В Камчатском заливе за неделю добыто около 82 тонн нерки. Небольшой объем вылова связан с введение проходного периода для пропуска производителей поздней формы нерки и кеты на нерест. В реку Камчатка пропущено порядка 427 тыс. производителей нерки ранней формы и 3 тыс. производителей поздней формы.

На отчетную дату добыто около 3 тыс. тонн озерновской нерки, что незначительно меньше среднемноголетнего объема вылова на отчетную дату для 2014 – 2019 гг., но в 1,5 раза ниже улова прошлого года. В бассейн реки Озерная на нерест пропущено 136 тыс. производителей нерки.

Вылов кеты достиг 4,7 тыс. тонн (+111%). Основными районами ее добычи остаются Северные Курилы и Камчатский край. Объем добычи кеты в текущем году практически в два раза ниже уровня 2019 г.

На отчетную дату добыто 285 тонн (+4%) чавычи и 5,5 тонны (+39%) симы.

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