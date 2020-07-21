21 июля 2020 года

«Одно окно» для экспортеров полностью запустят к 2022 году

Систему «одного окна», через которую будут предоставляться госуслуги для экспортеров, планируется открыть для публичного доступа в ноябре 2020 г. Полным перечнем сервисов можно будет пользоваться к 2022 г., обещают в РЭЦ.

Напомним, что правительство утвердило список госуслуг и административных процедур, которые могут предоставляться в электронной форме в системе «одного окна». Реализовать механизм предполагается на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр». Перечень касается и рыбной отрасли.

Сейчас ресурс работает в тестовом режиме. Открыть его для публичного доступа планируется в ноябре 2020 г. Полным перечнем сервисов можно будет воспользоваться к 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе РЭЦ.

«Для нас запуск такого проекта продиктован, прежде всего, закономерным желанием упростить затраты экспортеров на администрирование, документооборот и на отчетность по экспортным операциям, а также возможностью автоматизации процедур принятия решений и учета рисков со стороны административных органов. Это важно еще потому, что создание такой платформы приведет к изменению бизнес-процессов системы, позволит выстроить сквозной процесс межведомственного взаимодействия для достижения конечной цели – увеличения экспорта», – отметила генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

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