21 июля 2020 года

Моряков РРПК поощрили за высокие показатели

Экипажи двух траулеров «Русской рыбопромышленной компании» получили благодарственные письма Росрыболовства за результаты, показанные на промысле минтая в Охотском море. Всего за сезон «А» минтаевой путины 2020 г. флот компании освоил почти две трети выделенных квот.

Благодарственными письмами Росрыболовства отмечены экипажи БМРТ «Березина» и РКТС «Капитан Олейничук» «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). По итогам сезона «А» охотоморской минтаевой путины промысловые и производственные показатели этих судов оказались одними из лучших на бассейне, сообщили Fishnews в пресс-службе предприятия.

Совокупный вылов всех судов компании в весенне-зимний период превзошел прошлогодний почти на 10 тыс. тонн. «Сезон «А» 2020 года стал рекордным за всю историю компании. Судами РРПК было освоено почти две трети выделенных квот», – заявил заместитель гендиректора по флоту РРПК Константин Лукьяненко.

По словам капитан-директора БМРТ «Березина» Николая Моргуна, в ходе путины экипажу удалось добиться высокой эффективности судна. Несмотря на сложные условия промысла во льдах, траулер смог перевыполнить план по вылову и выпуску отдельных видов продукции.

Успешность рейса зависит от слаженности работы всего экипажа, подчеркнул капитан-директор РКТС «Капитан Олейничук» Сергей Ипатов. Он отметил, что это относится и к умению капитана пользоваться промысловым оборудованием и к умению команды выполнять поставленные задачи.

Fishnews