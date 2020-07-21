21 июля 2020 года

Рыбные вкусы Поморья хотят изучить

В Архангельской области для участников арктического рыбопромышленного кластера проведут маркетинговое исследование рынка. По итогам этой работы планируется принимать управленческие решения по поставкам рыбной продукции.

Вопрос обсудили на очередном заседании правления ассоциации «Арктический рыбопромышленный кластер». Разработанное техзадание по проведению исследования для предприятий кластера одобрили (при условии, что будут учтены все замечания).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области, планируется изучить рынок производителей продукции из водных биоресурсов, его оптовый и розничный сегменты, потребление таких товаров. В том числе предполагается учесть предпочтения жителей и разделение по территориям (городское и сельское население).

Отдельно проанализируют востребованность определенных видов рыбопродукции, возрастные предпочтения, потребление продукции «из магазина» и выловленной самостоятельно, а также спрос на дикую рыбу и продукцию аквакультуры.

«Исследование представляет интерес и для регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли,– отметила глава ведомства Ирина Бажанова. – Документ позволит проанализировать возможность внедрения типовых решений по обеспечению населения муниципальных районов Архангельской области качественной рыбной продукцией, производимой региональными рыбопромышленниками».

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