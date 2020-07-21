21 июля 2020 года

Рыбоводам разрешили отсрочить платежи по льготным кредитам

Правительство утвердило постановление об отсрочке выплат по льготным кредитам для сельского хозяйства. Эта мера поддержки аграрного сектора в условиях пандемии распространяется и на предприятия в сфере товарной аквакультуры.

Правила предоставления субсидий утверждены постановлением правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528. Этот документ законодательно устанавливает возможность возмещения из федерального бюджета отечественным кредитным организациям доходов, которые они недополучили, предоставляя сельскохозяйственникам кредиты по льготной ставке. С августа 2017 г. мера распространяется на товарное рыбоводство.

Изменения в правила внесены постановлением правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1022, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам.

«Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита истекает в 2020 году», – обратили внимание в пресс-службе кабмина. – В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, так и по основному долгу за 2020 год».

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей: 4 млрд рублей в этом году и еще 6 млрд рублей – в следующем.

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