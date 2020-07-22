22 июля 2020 года

Поправки по «прибрежке» и рыболовному участку прошли первое чтение

Госдума приняла в первом чтении пакет изменений в закон о рыболовстве, которые решают вопрос с выловом без договора на рыболовный участок. Также поправки определяют понятие «прибрежного субъекта РФ» и уточняют полномочия Росрыболовства.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» в части совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства» 21 июля рассматривался на заседании Госдумы в первом чтении.

Председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что документ корректирует пять статей базового закона, «решая вопросы правового регулирования прибрежного и промышленного рыболовства» и устраняя ошибки, например, с требованием от рыбаков договора на рыболовный участок независимо от наличия таких участков на водоеме.

Законопроект определяет понятие «прибрежного субъекта РФ», в котором должны быть зарегистрированы пользователи, занимающиеся прибрежным рыболовством. Для морских вод это регионы в пределах рыбохозяйственного бассейна, к территории которых прилегают внутренние морские воды и (или) территориальное море РФ, а в районах действия международных договоров – любые приморские регионы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в поправках уточняются полномочия Росрыболовства по распределению квот добычи анадромных и катадромных видов рыб во внутренних водных объектах. Кроме того, подтверждается право предприятий, не планирующих заниматься прибрежным ловом, не подавать заявление о выборе вида рыболовства.

Владимир Кашин попросил коллег одобрить законопроект, подчеркнув, что помимо депутатов его поддержали государственно-правовое управление президента, правительство и профильный комитет Совета Федерации. По итогам голосования документ был принят в первом чтении.

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