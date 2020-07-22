22 июля 2020 года

Минсельхоз уточнил процедуры по инвестиционным квотам

Правительство ранее внесло изменения в правовую базу по инвестиционным квотам вылова. Теперь эти дополнения отразили в порядке деятельности комиссии и рабочей группы, которые занимаются отбором инвестиционных проектов.

Порядок работы комиссии и рабочей группы утвержден приказом Росрыболовства от 24 октября 2017 г. № 708, с 1 августа вступят в силу изменения этого документа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь предусмотрено, что комиссия принимает решение о согласовании или несогласовании существенных изменений инвестиционного проекта. Также власти регламентировали, в какие сроки должна осуществляться такая процедура. Предусмотрено, что рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и оформляет заключение: могут быть согласованы или не согласованы существенные изменения инвестиционного проекта. Комиссия затем в течение такого же промежутка времени рассматривает заключение и оформляет протокол с итоговым решением о согласовании или несогласовании существенных изменений. Информацию комиссия передает в Росрыболовство.

Также предусмотрено, что комиссия принимает решение, выполнил ли инвестор обязательства по строительству судна или завода. Напомним, что только после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию предприятие может осваивать закрепленные квоты.

Делать выводы комиссия должна на основании заключения, которое рабочая группа готовит в срок не более 10 рабочих дней. За такой же период комиссия должна принять решение о выполнении заявителем обязательств, информация направляется в Росрыболовство.

Изменения, внесенные в правовую базу по инвестиционным квотам, должны сделать ее более гибкой и понятной для бизнеса.

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