22 июля 2020 года

Здоровье рек и озер отнесли к национальным приоритетам

Глава государства Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Предусмотрено, в частности, снижение опасных выбросов, экологическое оздоровление водных объектов.

Указ президента от 21 июля 2020 г. № 474 определяет следующие цели: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация».

Отдельный пункт документа устанавливает целевые показатели, сообщает корреспондент Fishnews. Так, в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» поставлена задача к 2030 г. вдвое сократить выбросы самых опасных для природы и людей загрязняющих веществ.

Кроме того, предполагается ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

В числе показателей по другим национальным целям – формирование эффективной системы профориентации, присутствие России в десятке ведущих стран по объему научных исследований и разработок, обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта государства выше среднемирового (при сохранении макроэкономической стабильности). Также планируется обеспечить реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 г., увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП и самозанятых, до 25 млн человек, достичь «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, государственного управления.

Правительство должно разработать единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. При ежегодном формировании проекта федерального бюджета ассигнованиям на реализацию национальных целей будет отдаваться приоритет.

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