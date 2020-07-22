22 июля 2020 года

Проблема нахлебничества косаток требует неотложных мер

На ярусном промысле черного палтуса объедание уловов косатками достигло масштабов стихийного бедствия, отмечает президент профильной ассоциации Вячеслав Бычков. Купировать проблему, по его мнению, можно научными решениями и коррекцией правил рыболовства.

Рыбаки теряют уловы

Из-за хищничества косаток крайне неблагополучная обстановка на сетном и ярусном донном промысле палтусов сложилась в Беринговом и Охотском морях. Как сообщил Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков, наиболее тревожная ситуация – в Западно-Беринговоморской зоне.

«По данным предприятий, ведущих промысел, косатки объедают до 100% черного палтуса во время подъема яруса, – заявил глава отраслевого объединения. – Аналогичные трудности испытывают те, кто добывает палтуса сетями. Ранее сетной лов считался более защищенным от косаток, атакам хищников подвергались в первую очередь ярусы. Но в последнее время и сеть перестала быть защитой: косатка легко режет ее зубами – как ножом».

Наука ищет решение

Поиск эффективных способов отпугивания косаток ведется давно. В 2018 г. ассоциация заключила с КамчатНИРО долгосрочный договор на выполнение научно-исследовательских работ в этом направлении.

Руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская в письме президенту АЯП рассказала, что рыбаки практикуют различные методы борьбы с нахлебничеством косаток. Это, например, временная замена объекта промысла (треска вместо палтуса), смена района (уход судна на 40-60 миль), ускоренная и по возможности бесшумная выборка порядков. Однако все перечисленные меры полностью проблему не решают, констатировала глава филиала.

Неэффективными оказались и акустические методы борьбы. Существующие приборы для отпугивания косаток со временем теряют эффективность – хищники привыкают к устройствам, подчеркнула Нина Шпигальская.

Что делать сейчас

Скорейшего окончательного решения проблемы ассоциация от ученых не ждет. Но серьезные трудности рыбаки испытывают уже сейчас, отметил Вячеслав Бычков.

«Масштабы бедствия таковы, что грозят добывающим палтуса предприятиям неосвоением квот – по не зависящим от них причинам, – отметил собеседник Fishnews. – Напомню, согласно закону о рыболовстве, при освоении квоты менее чем на 70% в течение двух лет подряд права на добычу водных биоресурсов могут быть принудительно прекращены Росрыболовством».

В связи с этим руководитель ассоциации обратился в Росрыболовство с предложением рассмотреть вопрос на очередном заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. АЯП предлагает до разработки эффективного способа защиты считать ситуацию форс-мажорной. Отраслевое объединение выдвигает инициативу: внести в правила рыболовства для Дальнего Востока поправки, позволяющие сохранить компаниям квоты в случае неосвоения из-за нахлебничества косаток.

«Это решение будет рациональным по отношению к предоставленным в пользование водным биоресурсам, – подчеркнул Вячеслав Бычков. – Ведь в нынешней ситуации на каждую тонну добытого черного палтуса приходится примерно столько же украденного косатками. То есть вследствие их нахлебничества нагрузка на популяцию рыбы удваивается».

Fishnews