22 июля 2020 года

«Регуляторной гильотине» подготовили законодательную основу

Госудма приняла законы, которые должны стать основой для реформы государственного контроля и надзора. Система требований для бизнеса пересматривается в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Напомним, в первом чтении проекты законов «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» депутаты приняли 17 апреля . С законодательной инициативой выступило правительство.

С помощью этих документов предполагается устранить недостатки действующего правового регулирования госконтроля. В частности, «несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок».

Первый из законов определяет понятие обязательных требований, цели, принципы и условия их установления, порядок разработки и вступления требований в силу и т.д. Предусматривается, что обязательные требования – это установленные нормативными актами условия, запреты и ограничения, а также обязанности организаций и граждан по защите ценностей, охраняемых федеральными законами. Планируется реализовать механизм «регуляторной гильотины», отсекающей избыточные и устаревшие нормы.

Согласно второму закону, для каждого из видов контрольно-надзорной деятельности должно быть разработано свое положение. Также определен список возможных контрольно-надзорных действий, совершаемых инспектором или экспертом. Каждое из действий расписано.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ко второму чтению в законопроекты внесли ряд изменений. Так, уточняется, что положения о видах регионального госконтроля и муниципального контроля подлежат утверждению до 1 января 2022 г. Также предусмотрено, что сводный доклад о государственном и муниципальном контроле правительство будет направлять ежегодно до 1 июля в Думу и Совфед.

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