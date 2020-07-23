23 июля 2020 года

Торговцы браконьерской икрой дают показания

Силовики расследуют деятельность группы, сбывавшей в Москве незаконно добытую икру осетровых. Изъято более 100 кг деликатеса, задержаны 11 человек, устанавливаются их сообщники.

По данным правоохранителей, не позднее октября 2019 г. две женщины и их соучастники организовали нелегальный сбыт икры «краснокнижных» рыб в столице.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ, проведено в общей сложности 15 обысков в Москве и Дагестане. Изъято более 100 кг икры рыб осетровых видов и свыше 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов организованной группой).

В настоящее время задержаны 11 подозреваемых. Устанавливаются все причастные к незаконной торговле икрой.

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