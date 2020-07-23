23 июля 2020 года

Список поставщиков продуктов в Саудовскую Аравию хотят расширить

Россельхознадзор предложил коллегам из Саудовской Аравии дополнить реестр предприятий РФ, имеющих право экспорта в королевство. Речь идет, в частности, о производителях рыбной продукции.

Переговоры с Государственным управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии (SFDA) представители Россельхознадзора провели по видеосвязи.

Российское ветеринарное ведомство поблагодарило зарубежных коллег за предоставление в июне права экспорта в королевство определенных товаров, в том числе рыбы и рыбной продукции.

Стороны обсудили возможность расширения соответствующего реестра предприятий. «Речь шла, в частности, о производителях готовой мясной, молочной, рыбной, яичной продукции, а также товаров пчеловодства», – сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Саудовская сторона запросила дополнительную информацию по российским предприятиям. Россельхознадзор планирует предоставить ее в ближайшее время.

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