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Крабовый промысел на Дальнем Востоке

Подготовлен порядок работы комиссии по корректировке графиков для краболовов

Предприятия, которые приобрели квоты вылова крабов в инвестиционных целях, должны построить суда в соответствии с определенным графиком. При этом сроки выполнения этапов работ могут сдвигаться по согласованию с межведомственной комиссией.

Росрыболовство представило проект еще одного правового акта в рамках механизма квот добычи крабов в инвестиционных целях. Напомним, что победители аукциона, приобретающие доли, обязуются построить на российской верфи промысловое судно в срок не более пяти лет. При этом пользователи должны соблюдать специальный график реализации проекта. Внутри пятилетнего срока время выполнения определенных этапов работ может сдвигаться - для этого требуется согласование межведомственной комиссии. Порядок ее работы и предложило Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

В состав комиссии войдет по представителю Минсельхоза, Минпромторга, Минвостокразвития и ФАР. Согласно проекту, это должны быть представители в должности заместителя министра (заместителя руководителя) или начальника структурного подразделения. Предполагается, что члены комиссии смогут участвовать в заседаниях и заочно.

По итогам октябрьских торгов в России должно быть построено 35 судов для промысла крабов.

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НазадМетки: крабросрыболовство
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