27 июля 2020 года

Историю о найденной икре выслушали полицейские

В Хабаровском крае силовики изъяли свыше 300 пол-литровых контейнеров с черной икрой, возбуждено уголовное дело. Владелец заявил, что нашел деликатес у реки.

Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили икру дома у жителя Николаевского района. Задержанный рассказал, что нашел ценный товар в районе дамбы реки Кукля около села Константиновка и хранил деликатес для продажи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, у мужчины изъяты икра, морозильный ларь, пять сотовых телефонов, а также катер с подвесным лодочным мотором. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается более чем в 30 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов). Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

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